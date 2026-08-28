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28.08.2026 09:29:00

Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Freitagvormittag schwächer

Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Freitagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Implenia. Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 68,60 CHF.

Implenia
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Um 09:28 Uhr fiel die Implenia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 68,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'326 Punkten steht. Die Implenia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,60 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 349 Implenia-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Implenia-Aktie mit einem Kursplus von 21,43 Prozent wieder erreichen. Am 22.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,53 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,60 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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