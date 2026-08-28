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28.08.2026 16:29:00

Implenia Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Implenia

Implenia Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Implenia

Die Aktie von Implenia gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Implenia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 67,80 CHF.

Implenia
67.38 CHF -2.59%
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Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 67,80 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'289 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Implenia-Aktie bis auf 67,20 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,50 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18'466 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 14,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,53 CHF je Aktie ausschütten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,60 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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