Implenia Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Implenia

Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 67,80 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'289 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Implenia-Aktie bis auf 67,20 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,50 CHF. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18'466 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,86 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 14,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Implenia seine Aktionäre 2025 mit 1,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,53 CHF je Aktie ausschütten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,60 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu

Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg