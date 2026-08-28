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Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554

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28.08.2026 12:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Mittag im Minus

Implenia Aktie News: Implenia am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 68,60 CHF nach.

Implenia
67.38 CHF -2.59%
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Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 68,60 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'301 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Implenia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,20 CHF aus. Bei 69,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'873 Implenia-Aktien.

Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 21,43 Prozent zulegen. Bei 57,80 CHF fiel das Papier am 22.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 15,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,53 CHF.

Von Analysten wird erwartet, dass Implenia im Jahr 2026 4,60 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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