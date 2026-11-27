Das Papier von Implenia konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 72,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'860 Punkten notiert. Bei 72,20 CHF markierte die Implenia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 340 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 24,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Implenia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,55 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,79 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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