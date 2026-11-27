Das Papier von Implenia legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 72,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'897 Punkten steht. Die Implenia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Implenia-Aktien beläuft sich auf 5'817 Stück.

Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 13,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.05.2026 auf bis zu 57,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 24,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,79 CHF je Implenia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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