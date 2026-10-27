Implenia Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Implenia

Die Implenia-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 63,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Implenia-Aktie bis auf 63,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'910 Implenia-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 23,41 Prozent niedriger. Bei 57,80 CHF fiel das Papier am 22.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,40 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,56 CHF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,75 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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