Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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27.08.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 70,00 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 70,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'317 Punkten notiert. Die Implenia-Aktie sank bis auf 69,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 505 Implenia-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Gewinne von 19,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 17,43 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,53 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,60 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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