Implenia Aktie News: Implenia am Donnerstagnachmittag billiger

Die Implenia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 68,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'208 Punkten notiert. Die Implenia-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,50 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 28'117 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 57,80 CHF fiel das Papier am 22.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 19,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,53 CHF ausgeschüttet werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,60 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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