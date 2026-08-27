Implenia Aktie News: Implenia gibt am Donnerstagmittag nach

Um 12:28 Uhr rutschte die Implenia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,0 Prozent auf 68,70 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'328 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Implenia-Aktie bis auf 68,50 CHF. Bei 70,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'974 Implenia-Aktien.

Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Mit Abgaben von 15,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,53 CHF.

Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,60 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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