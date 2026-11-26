Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,3 Prozent auf 70,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'789 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 70,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 30 Implenia-Aktien.

Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,00 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Abschläge von 17,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Implenia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,56 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,75 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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