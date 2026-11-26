Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 70,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'835 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Implenia-Aktie sogar auf 70,80 CHF. Bei 70,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 2'461 Implenia-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Implenia-Aktie mit einem Verlust von 18,13 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,75 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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