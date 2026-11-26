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26.11.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Implenia gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Implenia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 70,20 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 70,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'801 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 70,80 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,00 CHF. Zuletzt wechselten 1'641 Implenia-Aktien den Besitzer.
Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Implenia-Aktie derzeit noch 18,66 Prozent Luft nach oben. Bei 57,80 CHF fiel das Papier am 22.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,56 CHF belaufen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,75 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Implenia am 26.11.2026
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