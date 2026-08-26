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26.08.2026 09:29:00

Implenia Aktie News: Implenia zieht am Vormittag an

Implenia Aktie News: Implenia zieht am Vormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Implenia. Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 69,00 CHF.

Implenia
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,4 Prozent auf 69,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'469 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Implenia-Aktie bis auf 69,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'593 Implenia-Aktien.

Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). 20,72 Prozent Plus fehlen der Implenia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Implenia-Aktie derzeit noch 16,23 Prozent Luft nach unten.

Implenia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,53 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Implenia einen Gewinn von 4,60 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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