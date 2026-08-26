Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von Implenia gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 69,90 CHF nach oben.
Um 16:28 Uhr stieg die Implenia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 69,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'488 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Implenia-Aktie bei 70,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 68,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52'769 Implenia-Aktien umgesetzt.
Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 16,09 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,80 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,31 Prozent.
Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,53 CHF je Implenia-Aktie.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,60 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
26.08.26
|Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Implenia Aktie News: Implenia steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Implenia Aktie News: Implenia zieht am Vormittag an (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu (AWP)
|
19.08.26
|Implenia dank Ergebnisplus und starkem Auftragsbuch im Halbjahr zuversichtlich (AWP)