Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr stieg die Implenia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 69,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'488 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Implenia-Aktie bei 70,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 68,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52'769 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 16,09 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,80 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,31 Prozent.

Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,53 CHF je Implenia-Aktie.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,60 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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