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26.08.2026 12:29:00

Implenia Aktie News: Implenia steigt am Mittag

Implenia Aktie News: Implenia steigt am Mittag

Die Aktie von Implenia gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 69,20 CHF zu.

Implenia
69.77 CHF 3.62%
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Die Implenia-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 69,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'508 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Implenia-Aktie bis auf 70,70 CHF. Bei 68,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 45'768 Implenia-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Implenia-Aktie derzeit noch 20,38 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 57,80 CHF ab. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 19,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Implenia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,53 CHF.

In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,60 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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