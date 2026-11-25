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25.11.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia reagiert am Mittwochvormittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Implenia. Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 70,40 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 70,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'847 Punkten notiert. Die Implenia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,40 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 70,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'401 Implenia-Aktien den Besitzer.
Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Implenia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Implenia 1,40 CHF aus.
Von Analysten wird erwartet, dass Implenia im Jahr 2026 4,75 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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