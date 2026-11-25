Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 69,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,30 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,20 CHF. Zuletzt wechselten 16'673 Implenia-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 20,20 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.

Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,56 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,75 CHF je Implenia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie wird belohnt: Auftrag für Ausbau eines Rechenzentrums in der Schweiz

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für Spitalneubau erhalten

Implenia-Aktie stabil: Neue Aufträge in der Immobilienbewirtschaftung und Projektleitung von Wincasa