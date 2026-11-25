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25.11.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von Implenia gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Implenia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 69,50 CHF.
Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 69,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'844 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Implenia-Aktie ging bis auf 69,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 70,20 CHF. Zuletzt wechselten 8'709 Implenia-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Gewinne von 19,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Implenia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,56 CHF aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,75 CHF je Implenia-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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