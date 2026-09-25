Implenia Aktie News: Implenia am Freitagvormittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Implenia-Papiere um 09:28 Uhr 0,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'822 Punkten liegt. Die Implenia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,30 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 211 Implenia-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 27,57 Prozent zulegen. Am 22.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 12,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Implenia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,53 CHF belaufen.

In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,73 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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