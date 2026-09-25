Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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25.09.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Freitagnachmittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 66,60 CHF.
Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 66,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 68,00 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'693 Implenia-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2026 auf bis zu 83,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 25,08 Prozent zulegen. Am 22.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 15,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,53 CHF aus.
In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,73 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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