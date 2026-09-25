Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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25.09.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Freitagmittag stärker
Die Aktie von Implenia gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Implenia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 67,50 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Implenia-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 67,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'803 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Implenia-Aktie bei 68,00 CHF. Bei 65,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 7'637 Implenia-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 18,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Implenia-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,53 CHF aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,73 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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