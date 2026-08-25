Implenia Aktie News: Implenia am Dienstagvormittag im Plus

Die Implenia-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 67,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'325 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 68,10 CHF zu. Bei 67,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 880 Implenia-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 18,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,80 CHF. Dieser Wert wurde am 22.05.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Implenia-Aktie derzeit noch 14,37 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,51 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,56 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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