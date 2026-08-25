Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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25.08.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von Implenia zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 67,40 CHF.
Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 67,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'373 Punkten steht. Die Implenia-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,10 CHF an. Bei 67,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 6'192 Implenia-Aktien umgesetzt.
Am 08.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 19,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF ab. Mit Abgaben von 14,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,51 CHF ausgeschüttet werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,56 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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