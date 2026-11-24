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24.11.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag im Minusbereich
Die Aktie von Implenia gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 73,30 CHF nach.
Das Papier von Implenia gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 73,30 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'764 Punkten steht. In der Spitze büsste die Implenia-Aktie bis auf 73,30 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,30 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 478 Aktien.
Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 12,00 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 22.05.2026 Kursverluste bis auf 57,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,15 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Implenia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,56 CHF.
Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,75 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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