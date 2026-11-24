Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,8 Prozent im Minus bei 71,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'728 Punkten steht. In der Spitze fiel die Implenia-Aktie bis auf 71,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'351 Implenia-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Implenia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Implenia 1,40 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,75 CHF je Implenia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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