Die Implenia-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 73,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. Die Implenia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,20 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,30 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'567 Implenia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 11,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Implenia-Aktie derzeit noch 21,25 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,56 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,75 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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