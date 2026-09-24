Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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24.09.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia verliert am Vormittag
Die Aktie von Implenia gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 63,90 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Implenia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 63,90 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'731 Punkten steht. Im Tief verlor die Implenia-Aktie bis auf 63,90 CHF. Bei 63,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 426 Implenia-Aktien umgesetzt.
Bei 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 57,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,53 CHF. Im Vorjahr hatte Implenia 1,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,73 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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