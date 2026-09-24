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24.09.2026 16:29:00

Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Implenia. Das Papier von Implenia legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 65,30 CHF.

Implenia
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Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 65,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'758 Punkten tendiert. Bei 65,40 CHF erreichte die Implenia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 63,90 CHF. Zuletzt wechselten 8'294 Implenia-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2026 auf bis zu 83,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 21,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,80 CHF. Dieser Wert wurde am 22.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 12,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,53 CHF ausgeschüttet werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,73 CHF je Implenia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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