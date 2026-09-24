Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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24.09.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
Die Aktie von Implenia gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Implenia zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 65,00 CHF.
Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 65,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'717 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Implenia-Aktie bisher bei 65,00 CHF. Bei 63,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'524 Implenia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Abschläge von 11,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Implenia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,53 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Implenia 1,40 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,73 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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