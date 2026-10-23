Implenia Aktie News: Anleger schicken Implenia am Freitagvormittag ins Plus

Um 09:28 Uhr stieg die Implenia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 63,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'446 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Implenia-Aktie bisher bei 63,40 CHF. Bei 62,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 253 Implenia-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2026 auf bis zu 83,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 23,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,83 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Implenia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,53 CHF.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Implenia einen Gewinn von 4,73 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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