Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit Einbussen

Die Implenia-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 62,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'380 Punkten notiert. Die Implenia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,80 CHF ab. Bei 62,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 6'980 Implenia-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.01.2026 markierte das Papier bei 83,30 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Implenia-Aktie derzeit noch 34,35 Prozent Luft nach oben. Bei 57,80 CHF fiel das Papier am 22.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,53 CHF ausgeschüttet werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Implenia ein EPS in Höhe von 4,73 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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