Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’996 0.3%  SPI 19’857 0.3%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’589 0.0%  Euro 0.9398 0.0%  EStoxx50 6’341 0.3%  Gold 4’321 -0.8%  Bitcoin 71’058 0.5%  Dollar 0.8226 0.3%  Öl 99.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
GMSA-Aktie im Plus: Käufer für Steiner-Mühle-Standort gefunden
Zurich-Aktie fester: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
Galderma-Aktie gefragt: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
UBS-Aktie trotzdem im Plus: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen - CEO Ermotti sieht "Möglichkeit für Win-win" in Kapitalfrage
Suche...

Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 09:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Mittwochvormittag mit Einbussen

Implenia Aktie News: Implenia am Mittwochvormittag mit Einbussen

Die Aktie von Implenia gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Implenia-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 64,00 CHF.

Implenia
63.87 CHF -1.60%
Kaufen Verkaufen

Der Implenia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 64,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'860 Punkten steht. Die Implenia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,00 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,00 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 301 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2026 auf bis zu 83,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Implenia-Aktie mit einem Kursplus von 30,16 Prozent wieder erreichen. Am 22.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 9,69 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,53 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,73 CHF je Implenia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu

Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Implenia AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten