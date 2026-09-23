Implenia Aktie News: Implenia am Mittwochvormittag mit Einbussen

Der Implenia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 64,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'860 Punkten steht. Die Implenia-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,00 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,00 CHF. Der Tagesumsatz der Implenia-Aktie belief sich zuletzt auf 301 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2026 auf bis zu 83,30 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Implenia-Aktie mit einem Kursplus von 30,16 Prozent wieder erreichen. Am 22.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 9,69 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,53 CHF. Im Vorjahr erhielten Implenia-Aktionäre 1,40 CHF je Wertpapier.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,73 CHF je Implenia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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