Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Implenia-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'804 Punkten liegt. Bei 64,70 CHF erreichte die Implenia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Implenia-Aktie bei 63,60 CHF. Bei 64,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'115 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,30 CHF) erklomm das Papier am 08.01.2026. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 23,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,53 CHF.

Von Analysten wird erwartet, dass Implenia im Jahr 2026 4,73 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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