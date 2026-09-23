Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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23.09.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Implenia. Zuletzt stieg die Implenia-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 64,20 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 64,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'800 Punkten steht. Die Implenia-Aktie legte bis auf 64,70 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'723 Implenia-Aktien den Besitzer.
Am 08.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 22,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 22.05.2026 auf bis zu 57,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,53 CHF, nach 1,40 CHF im Jahr 2025.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,73 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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