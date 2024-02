Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit Kursabschlägen

Um 04:28 Uhr rutschte die Implenia-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 30,85 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'990 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Implenia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,55 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,45 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 14'462 Implenia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2023 bei 48,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 25,75 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,400 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,538 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Implenia am 28.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Implenia-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,14 CHF je Implenia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch