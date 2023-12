Implenia Aktie News: Implenia am Freitagmittag im Aufwind

Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 30,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 14'524 Punkten tendiert. Die Implenia-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,85 CHF an. Mit einem Wert von 30,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'626 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 48,60 CHF erreichte der Titel am 22.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Implenia-Aktie damit 36,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 25,75 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Implenia-Aktie mit einem Verlust von 16,40 Prozent wieder erreichen.

Implenia dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.03.2025.

In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,88 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch