Implenia Aktie News: Implenia fällt am Donnerstagmittag

Die Implenia-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 63,50 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Implenia-Aktie bisher bei 62,80 CHF. Bei 63,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Implenia-Aktien beläuft sich auf 3'519 Stück.

Bei einem Wert von 83,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Implenia-Aktie 31,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 8,98 Prozent sinken.

Implenia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,53 CHF belaufen.

Den erwarteten Gewinn je Implenia-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,73 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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