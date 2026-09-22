Implenia Aktie News: Implenia tendiert am Vormittag südwärts

Der Implenia-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 64,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Implenia-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 64,70 CHF aus. Bei 65,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 789 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,75 Prozent könnte die Implenia-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Implenia-Aktie mit einem Verlust von 10,66 Prozent wieder erreichen.

Implenia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,53 CHF belaufen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Implenia einen Gewinn von 4,73 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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