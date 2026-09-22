Implenia Aktie News: Implenia am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Die Implenia-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 64,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'808 Punkten steht. Der Kurs der Implenia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,90 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 21'402 Implenia-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 83,30 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Implenia-Aktie somit 22,69 Prozent niedriger. Am 22.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF. Mit Abgaben von 10,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Implenia-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,53 CHF belaufen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,73 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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