Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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22.09.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia verbilligt sich am Dienstagmittag
Die Aktie von Implenia gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 64,70 CHF.
Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 64,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'850 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Implenia-Aktie bis auf 63,90 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'305 Implenia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,75 Prozent. Bei einem Wert von 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2026). Der derzeitige Kurs der Implenia-Aktie liegt somit 11,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,53 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,73 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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