Implenia Aktie News: Implenia am Mittwochmittag nahezu unverändert

Im SIX SX-Handel kam die Implenia-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 64,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'450 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Implenia-Aktie bis auf 64,20 CHF. Der Kurs der Implenia-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,00 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 63,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'705 Implenia-Aktien.

Am 08.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,30 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 57,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Implenia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,53 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Implenia 1,40 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,73 CHF je Aktie in den Implenia-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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