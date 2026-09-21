Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Montagvormittag

Das Papier von Implenia legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 66,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'627 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Implenia-Aktie bei 66,40 CHF. Bei 66,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'749 Implenia-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Bei einem Wert von 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 14,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,53 CHF.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,73 CHF je Implenia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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