Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.09.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Montagvormittag
Die Aktie von Implenia zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 66,30 CHF.
Das Papier von Implenia legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 66,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'627 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Implenia-Aktie bei 66,40 CHF. Bei 66,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'749 Implenia-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 83,30 CHF erreichte der Titel am 08.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Implenia-Aktie. Bei einem Wert von 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Implenia-Aktie 14,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,53 CHF.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,73 CHF je Implenia-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu
Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
10:02
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Implenia Aktie News: Implenia gewinnt am Freitagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Implenia Aktie News: Implenia am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Implenia-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Implenia AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen zum Wochenstart freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.