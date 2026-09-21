Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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21.09.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Implenia. Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 65,10 CHF.
Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 65,10 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'763 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Implenia-Aktie bis auf 65,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'646 Implenia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 11,21 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,53 CHF.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,73 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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