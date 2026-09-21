Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’971 1.3%  SPI 19’788 1.4%  Dow 51’893 0.4%  DAX 25’574 1.1%  Euro 0.9418 -0.2%  EStoxx50 6’311 1.2%  Gold 4’336 -1.0%  Bitcoin 70’295 5.3%  Dollar 0.8207 -0.2%  Öl 99.9 -3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Grünenthal übernimmt Stivarga-Rechte von Bayer - Aktie im Plus
Chemie-Expansion: BASF blickt auf Standort Indien - Aktie in Grün
Leonteq-Aktie tiefer: Aktionäre genehmigen Rückkauf und wählen neuen Präsidenten
Vor Infomaniak-Börsengang: CEO schliesst Kapitalerhöhung nach Börsengang nicht aus
Suche...
ETF Sparplan

Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.09.2026 16:29:00

Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit Verlusten

Implenia Aktie News: Implenia am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Implenia. Die Aktionäre schickten das Papier von Implenia nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 65,10 CHF.

Implenia
66.21 CHF 1.96%
Kaufen Verkaufen

Die Implenia-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 65,10 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'763 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Implenia-Aktie bis auf 65,10 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 11'646 Implenia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 11,21 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF an Implenia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,53 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Implenia-Aktie in Höhe von 4,73 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie deutlich fester: Profitabilität nimmt im ersten Halbjahr zu

Implenia gewinnt Modernisierungsaufträge in der Schweiz und in Deutschland - Aktie reagiert mit Aufschlägen

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für U-Bahn-Station in Göteborg

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Implenia AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten