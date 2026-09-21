Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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21.09.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia verteidigt am Mittag Tendenz
Die Aktie von Implenia zeigt sich am Montagmittag ohne grosse Bewegung. Die Implenia-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 66,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Kurs von 66,00 CHF zeigte sich die Implenia-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'748 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Implenia-Aktie bis auf 66,80 CHF. In der Spitze fiel die Implenia-Aktie bis auf 65,70 CHF. Bei 66,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Implenia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'108 Stück gehandelt.
Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 22.05.2026 auf bis zu 57,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Implenia-Aktie ist somit 12,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,53 CHF.
In der Implenia-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,73 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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