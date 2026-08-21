Implenia Aktie News: Implenia am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Um 09:28 Uhr ging es für die Implenia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 64,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'129 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Implenia-Aktie bei 64,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 65,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'023 Implenia-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Implenia-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,80 CHF. Dieser Wert wurde am 22.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Implenia-Aktie mit einem Verlust von 10,25 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,51 CHF.

Experten gehen davon aus, dass Implenia im Jahr 2026 4,56 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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