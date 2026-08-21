Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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21.08.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 66,80 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 66,80 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'113 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Implenia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,30 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'493 Implenia-Aktien umgesetzt.
Am 08.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,30 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Implenia-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,51 CHF belaufen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,56 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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