Um 09:28 Uhr fiel die Implenia-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 71,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Implenia-Aktie bis auf 71,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 764 Implenia-Aktien.

Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,02 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Mit einem Kursverlust von 19,50 Prozent würde die Implenia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,56 CHF je Implenia-Aktie.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,75 CHF je Implenia-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie

Implenia-Aktie wird belohnt: Auftrag für Ausbau eines Rechenzentrums in der Schweiz

Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für Spitalneubau erhalten

Implenia-Aktie stabil: Neue Aufträge in der Immobilienbewirtschaftung und Projektleitung von Wincasa