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20.11.2026 16:29:00
Implenia Aktie News: Implenia verliert am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Implenia. Die Implenia-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 71,40 CHF.
Die Implenia-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 71,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'574 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Implenia-Aktie bei 70,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'670 Implenia-Aktien.
Am 08.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Implenia-Aktie derzeit noch 16,67 Prozent Luft nach oben. Bei 57,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 22.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Implenia-Aktie 19,05 Prozent sinken.
Für Implenia-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,56 CHF ausgeschüttet werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,75 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Implenia am 20.11.2026
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