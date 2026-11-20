Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 70,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'609 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Implenia-Aktie ging bis auf 70,30 CHF. Bei 73,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 6'686 Implenia-Aktien gehandelt.

Bei 83,30 CHF markierte der Titel am 08.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 17,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,56 CHF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,75 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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