|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.11.2026 12:29:00
Implenia Aktie News: Implenia büsst am Mittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Implenia. Zuletzt ging es für die Implenia-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 70,90 CHF.
Die Implenia-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 70,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'609 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Implenia-Aktie ging bis auf 70,30 CHF. Bei 73,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 6'686 Implenia-Aktien gehandelt.
Bei 83,30 CHF markierte der Titel am 08.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 17,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2026 bei 57,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,56 CHF.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,75 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Implenia-Aktie
Implenia-Aktie wird belohnt: Auftrag für Ausbau eines Rechenzentrums in der Schweiz
Implenia-Aktie fester: Grossauftrag für Spitalneubau erhalten
Implenia-Aktie stabil: Neue Aufträge in der Immobilienbewirtschaftung und Projektleitung von Wincasa
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Implenia AG
|
16:29
|Implenia Aktie News: Implenia verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Implenia Aktie News: Implenia büsst am Mittag ein (finanzen.ch)
|
09:29
|Implenia Aktie News: Implenia am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
16.11.26
|SPI-Papier Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.11.26
|SPI-Titel Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Implenia-Aktie wird belohnt: Auftrag für Ausbau eines Rechenzentrums in der Schweiz (AWP)
Analysen zu Implenia AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.