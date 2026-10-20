Implenia Aktie 2386855 / CH0023868554
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20.10.2026 09:29:00
Implenia Aktie News: Implenia schiebt sich am Dienstagvormittag vor
Die Aktie von Implenia gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Implenia-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 63,10 CHF nach oben.
Die Implenia-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 63,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'271 Punkten notiert. In der Spitze legte die Implenia-Aktie bis auf 63,10 CHF zu. Bei 62,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'591 Implenia-Aktien den Besitzer.
Bei 83,30 CHF markierte der Titel am 08.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,01 Prozent hinzugewinnen. Am 22.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 57,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Implenia-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,53 CHF aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Implenia-Gewinn in Höhe von 4,73 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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